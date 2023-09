Record di 4 giorni e 17 ore consecutive senza gelo a Capanna Margherita

"Nell’osservatorio meteorologico di Capanna Margherita posto sulla Punta Gnifetti a 4554 m nel gruppo del Monte Rosa è dall’agosto 1958 che non si misuravano temperature minime pari o superiori a 0°C. Ciò è avvenuto nei giorni scorsi, e più precisamente a partire dalle 4:00 ora locale del 4 settembre 2023 fino alle 19:30 del 8 settembre, per via di un’alta pressione bloccata tra Europa centrale e nord Italia". Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito.

E aggiunge: “Lo zero termico in questi giorni è stato molto elevato, con il suo massimo il 5 settembre tra i 5170 m misurati dal radiosondaggio di Cuneo Levaldigi, ai 5150 m di Payerne (Svizzera), ma anche le temperature in località montane al di sopra dei 2000 m hanno registrato nuovi record sulla rete ARPA Piemonte. In una sola settimana la serie storica di Capanna Margherita, dove le misure di temperatura sono già disponibili per il secolo scorso - in particolare nelle estati tra il 1927 e il 1939, e tra il 1952 e il 1958, per poi divenire continue con la stazione automatica di ARPA Piemonte dall’agosto 2002 – ha registrato tre nuovi record di temperatura minima più alta”.