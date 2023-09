Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023, premiate le realtà di Vigliano

Sabato 2 settembre, nella splendida cornice del Castello di Casale Monferrato, sono state premiate le aziende vitivinicole viglianesi Villa Era e Castello di Montecavallo, in occasione della XXI edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023 con il Grappa Award.

Alla presenza del sindaco Cristina Vazzoler, del padrone di casa, il primo cittadino di Casale Monferrato, Federico Riboldi, del presidente del Comitato delle DOC Andrea Desana e del vicepresidente dell’Associazione Città del Vino e Coordinatore delle Città del Vino del Piemonte Stefano Vercelloni, sono stati consegnati attestato e medaglia d’oro ad Andrea ed Emanuele Manfrinati, curatori del vigneto storico di Villa Era e produttori del vino Rondò. Attestato e medaglie d’oro e d’argento a Martina e Tomaso Incisa Della Rocchetta, produttori rispettivamente dei vini Aralcader e Indero del Castello di Montecavallo.

«Sono particolarmente lieta – commenta il sindaco Vazzoler - che le nostre aziende agricole abbiano ottenuto questi prestigiosi riconoscimenti e di avere accompagnato i viticultori a Casale per la formale consegna. Il Comune ha orgogliosamente sostenuto le loro produzioni e, con l’adesione a Città del Vino, ha consentito di ampliare la rete di contatti e di relazioni che portano il nostro territorio ed i suoi vini in numerosi contesti italiani ed europei. Il traguardo raggiunto premia anche la nostra determinazione nel promuovere il recupero delle colture storiche della nostra collina nella direzione della sostenibilità totale, dando un nuovo impulso al turismo che anche i piccoli centri come il nostro possono sviluppare creando opportunità di lavoro. Un premio importante che è un ulteriore stimolo ad operare in sinergia fra pubblico e privato.»