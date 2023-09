Commercio, Biella chiama Piacenza

Un confronto in videoconferenza con la promessa di incontrarsi e di iniziare una collaborazione nel segno del commercio.

Questo l'oggetto di “Se vive il commercio vive la città”, a cui oggi, domenica 10 settembre, hanno partecipato l'Assessore Comunale di Biella, Barbara Greggio, e il Presidente di Confesercenti Angelo Sacco, e, in collegamento web, l'Assessore al Commercio di Piacenza Simone Fornasari ed il Direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli.

Fornasari ha affermato la disponibilità di Piacenza alla collaborazione, e Samuelli ha invitato gli esponenti biellese ai prossimi eventi piacentini in tema commercio.

Come biglietto da visita per la futura collaborazione, l'Assessore Greggio ha parlato degli attuali progetti dell'Amministrazione: “Abbiamo aperto un bando di 100 mila euro a disposizione delle imprese che vogliono riqualificare il loro negozio e dotarli di un punto di vendita on line, perchè oggi i nostri competitor sono sul web. Stiamo quindi lavorando alla digitalizzazione delle imprese attraverso questo sistema di creazione di negozi on line digs marker”.