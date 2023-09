A Graglia l'esercitazione nazionale della R.N.R.E per le comunicazioni in emergenza - Foto e Video

A Graglia l'esercitazione nazionale della R.N.R.R per le comunicazioni in emergenza - Foto e video Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Hanno fatto campo base a Graglia, precisamente al Santuario, le 10 squadre provenienti da diverse regioni d'Italia: Sardegna, Trentino, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte i cui volontari si sono impegnati per tre giorni in attività formative riguardanti le comunicazioni in emergenza.

Oltre alla centrale operativa allestita nel piazzale del Santuario, sono state previste diverse postazioni mobili nei comuni di Netro, Sordevolo, Pollone, Muzzano e Graglia dove i volontari, divisi per area tematica: satellitare, digitale DMR, rete digitale pactir e reti dati, hanno simulato situazioni emergenziali in cui l'importanza delle telecomunicazioni diventa primaria per garantire ai soccorritori e agli enti sul territorio un efficace intervento a favore della popolazione colpita.

I volontari, che hanno alloggiato nelle camere del Santuario, hanno avuto parole di elogio per il territorio biellese e per l'organizzazione delle tre giornate curata dal gruppo R.N.R.E. di Biella, una eccellenza del nostro territorio fondamentale per il supporto alla Protezione Civile e che spesso ha operato negli eventi catastrofici italiani, terremoti e alluvioni, garantendo le comunicazioni fondamentali per i soccorsi.