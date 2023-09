Gattopoli, oggi la festa in cortile - FOTO e VIDEO

Gattopoli, oggi la festa in cortile - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

“Oggi siamo qua nel nostro cortile per raccogliere fondi e per spingere le adozioni dei nostri gatti, che tendono a bloccarsi in estate”.

Sono le parole di Emilio, uno dei dieci volontari di Gattopoli, che oggi, domenica 10 novembre, ha festeggiato i suoi 80 gatti in attesa di adozione.

Emilio spiega cosa significa essere volontari di Gattopoli: “Significa essere affidabile in quanto i gatti, tutti i giorni comprese le feste, hanno bisogno di mangiare ed essere puliti due volte al giorno. E significa ingegnarsi per cercare nuovi volontari e denaro per mandare avanti la struttura”.

Domenica prossima, 17 settembre, nuovo appuntamento con Gattopoli: “Faremo una mostra la Cantinone della Provincia, con mercatino, e, alle 16, conferenza sui gatti nella cultura giapponese. Con questa iniziativa vogliamo fare capire alla gente che bisogna sterilizzare i gatti e mostrare il lavoro della sterilizzazione nelle colonie feline”.

Ecco alcuni ospiti di Gattopoli.