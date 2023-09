Fiera San Bartolomeo, oggi il secondo atto: al via il raduno nazionale del Cane Pastore di Oropa (foto e video di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Secondo atto della Fiera di San Bartolomeo. Questa mattina, ai cancelli del Santuario, oltre agli espositori, è andato in scena il raduno nazionale del Cane Pastore di Oropa, messo in campo dall'associazione Amici Cane da Pastore d’Oropa, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Biellese, e giunto alla quarta edizione.

Durante la giornata verranno valutati anche i soggetti non ancora riconosciuti a partire dai 9 mesi di età. Per i bambini, invece, è possibile fare una passeggiata sui pony, grazie alla collaborazione con il Centro Equestre di Mottalciata.