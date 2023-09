Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo che, il mancato taglio della vegetazione infestante che deborda sul marciapiede, all'incrocio tra le vie Piacenza e Salvo D'Acquisto, a Biella, impone agli automobilisti (che da quest'ultima via vogliono svoltare verso via F.lli Rosselli) di portarsi oltre il segnale di Stop. Con ovvio pericolo per la circolazione, visto che in via Piacenza molti automobilisti pigiano il piede sull'acceleratore. Forse sarebbe il caso di intervenire".