Tennis Tavolo, oggi l'Open Day di TT Biella

“Oggi siamo qui per presentare la nostra società e per promuovere il tennis tavolo ai ragazzini. Abbiamo allestito quest'area con due tavoli da gioco per spiegare come si gioca questo sport ai ragazzini”.

Queste le parole con cui il Presidente Cesare Erba ha raccontato l'Open Day di Tennis Tavolo Biella, che si è svolto oggi, sabato 9 settembre, in via Gustavo di Valdengo a Biella.

TT Biella pratica questo sport a livello agonistico da oltre 40 anni, e si presenta alla prossima stagione con sette squadre che parteciperanno al campionato nazionale di B1, e a quelli di C1, C2, D1, D2, D3.

“Nel TT Biella – aggiunge Erba – giocano tutti. I più giovane in società ha otto anni, quello più giovane che partecipa ai campionati 11 anni. Mentre il meno giovane è Gil, ultra ottantenne, che ha appena partecipato agli europei di Oslo in Norvegia”.

Ecco alcuni momenti dell'Open Day di oggi.