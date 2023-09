Skating Biella, inizia la stagione con importanti novità

E’ ormai ufficialmente iniziata la stagione sportiva 2023_2024 per l’asd Skating Biella. La novità più grande è rappresentata da un nuovo allenatore inserito nell’organico della società: Federico Agustín Martínez Lemos, allenatore nazionale Argentina CAP. Barbara De Pieri, presidente della società, spiega: “Agustìn, di origine argentina, è arrivato in Italia per motivi personali e noi ne abbiamo subito approfittato; la nostra società è sul territorio biellese da solo tre anni ma abbiamo ormai raggiunto un numero di iscritti veramente molto elevato per cui avevamo bisogno di un allenatore disponibile tutti i giorni della settimana”.

Agustìn nella sua carriera da atleta ha vinto numerosi titoli nazionali, ha partecipato ai campionati del Mondo ottenendo ottimi risultati, è un ragazzo giovane ma con molta esperienza, ha tanta voglia di fare e soprattutto di fare bene! Quest’anno, grazie a questa importante novità gli allenamenti si svolgeranno tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica in cui, sicuramente, verranno organizzati degli stage con allenatori di fama nazionale ed europea. Le atlete agoniste hanno già ripreso gli allenamenti di preparazione atletica sempre coordinati da Iannacone Costantino e lunedì 11 settembre riprenderanno anche gli allenamenti sulle otto ruote.

Un’altra importante novità per la stagione sportiva 2023_2024 è rappresentata dal main sponsor della società: Officina Meccanica Torneria Automatica Pozzo: “ Massimo titolare dell’impresa insieme a suo papà Franco ha creduto in noi, negli atleti e nei nostri progetti futuri, tutto ciò ci rende molto orgogliosi del lavoro svolto fino ad ora ed ottimisti verso la prossima stagione”, spiega ancora il presidente. Lo spettacolo di Natale è già stato fissato per venerdì 22 dicembre al Palapajetta in cui, come ormai da anni, parteciperanno pattinatori di fama mondiale. Per info sui corsi contattare 333 7704419 o skatingbiella@gmail.com oltre a seguirci su facebook ed instagram.