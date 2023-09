 Si alza il sipario sul Torx® 2023: partito il Tor450 - Tor des Glaciers dei record

Una serata ancora estiva ed un pubblico numeroso e festoso hanno salutato calorosamente i 169 avventurieri - record per questa gara - partiti alle 20 in punto dalla Piazza Abbé Henry di Courmayeur per il TOR450 – Tor des Glaciers.

Li aspetterà un viaggio lungo 450 chilometri con 32.000 metri di dislivello alla scoperta dei luoghi più spettacolari ed incontaminati della Valle d’Aosta: dovranno fare affidamento solo sui navigatori GPS per orientarsi, sui rifugi alpini come punti d’appoggio e su se stessi per portare a termine la loro lunga avventura. Il meteo per i prossimi giorni (almeno fino a lunedì) si prospetta bello. Vedremo spuntare sotto l’arco del Jardin de l’Ange i primi eroici argonauti tra la notte di mercoledì 13 e la mattina di giovedì 14 settembre. Il record appartiene infatti a Sébastien Raichon, che l’anno scorso impiegò 123 ore 57 minuti 18 secondi. Il francese cercherà di concedere il bis, impresa già riuscita a Luca Papi, anche lui al via oggi, vincitore nel 2019 e nel 2021.

Quell’anno, con lui, a tagliare il traguardo a braccetto c’era anche Jules-Henri Gabioud, al via quest’anno insieme al fratello Candide. Tra gli altri pretendenti alla vittoria ci sono anche Peter Kienzl, Tiaan Erwee, Paul Tierney. Sarà sicuramente nuova la vincitrice femminile: nessuna delle tre precedenti – Isabelle Ost nel 2022, Stephanie Case nel 2021 e Anouk Baars nel 2019 – è iscritta a questa edizione.

Che si la volta buona per Marina Plavan, due volte seconda? Sono 14 in tutto le atlete partite: tra loro, buone chance anche per Amy Sproston, Sandrine Beranger, Sarah Hansel. Per seguire il TOR450 – Tor des Glaciers e tutte le altre gare del TORX® - domani, sabato 9 settembre, alle 17 la presentazione dei top runners che saranno al via del TOR330 – Tor des Géants® domenica – la grande novità del 2023 è la gara in diretta sulla TORX® LIVE, una piattaforma ricca di interviste, filmati, dirette, quattro commentatori (Silvano Gadin, Ivan Parasacco, Catie Friend e Silvia Vaia) che parleranno in inglese, italiano e francese, per oltre 200 ore di trasmissioni. La TORX® LIVE e le classifiche sono sul sito https://live.torxtrail.com/