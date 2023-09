La Rhythmic School riparte alla grande FOTO

Nei primi giorni della settimana si è disputato a Desio presso il PalaFitline, sede abituale delle esibizioni delle farfalle nazionali della Ritmica, il Torneo di inizio stagione organizzato dalla società San Giorgio 79 con la partecipazione di centinaia di atlete provenienti da tutta Italia.

Hanno preso parte alla kermesse brianzola, durata tre giorni, tre ginnaste della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, tutte impegnate nella categoria Gold: Giulia Sapino nelle junior con clavette e nastro, Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto fra le allieve, la prima con nastro e clavette e la seconda con palla e nastro. Le ginnaste sono state seguite in gara dalle allenatrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk, mentre la DT Tatiana Shpilevaya era impegnata con il corpo giudicante.

Il Torneo non prevedeva classifica finale ma un giudizio preciso e circostanziato fornito da una giuria formata da giudici nazionali ed internazionali. Molto positivo il riscontro ottenuto dalle RSgirls partecipanti che sono state valute dall’autorevole giuria con punteggi piuttosto elevati e con suggerimenti/indicazioni sui punti in cui occorre ancora lavorare per raggiungere il top delle loro performances; spunti utili per la preparazione alle prossime importanti gare che si disputeranno a fine mese. La Scuola di Ginnastica Ritmica candelese non si è fermata nel periodo estivo, restando operativa ininterrottamente, per la formazione delle atlete agoniste dei programmi Gold e Silver. Nei prossimi giorni, con l’inizio delle scuole, partiranno anche i corsi di avviamento alla Ginnastica Ritmica a partire dai 4 anni in poi.

La Rhythmic School darà la possibilità a tutte le bimbe/ragazze interessate a conoscere la ginnastica Ritmica di effettuare alcune lezioni di prova gratuitamente, previa prenotazione, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17,30 alle 18,30 telefonando ai numeri: 331-6137557 o 338-4624444 presso il Palazzetto dello sport della città di Candelo.