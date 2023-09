La carica dei 100 a Biella per Nati per Correre (servizio di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Una calda giornata di sole ha accompagnato la corsa non competitiva aperta a tutti di Hope Club, giunta alla 4° edizione e andata in scena nel pomeriggio di oggi, 9 settembre. Circa un centinaio i partecipanti a Nati per Correre, svoltasi in piazza Duomo, a Biella. Alla manifestazione ludico motoria seguirà la premiazione finale, con cena e concerto conclusivo.