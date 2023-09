IV edizione del Premio +bellezza In Valle, la premiazione sabato 7 ottobre

Anche la IV edizione del Premio +bellezza InValle è giunta al termine.

La giuria ha portato a termine il difficile compito di selezionare i 10 finalisti, 5 per la Sezione Edilizia e 5 per la Sezione Ambiente, tra una rosa di oltre 30 progetti candidati, diffusi fra tutti i Comuni della Provincia di Biella. La cerimonia di premiazione sarà a Palazzo Gromo Losa sabato 7 ottobre alle 15,45.

"La valorizzazione delle bellezze del nostro Territorio - spiegano gli organizzatori - è lo scopo di questo concorso, nato nel 2019 e promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza, e siamo felici di realizzare come ogni anno il Premio cresca e ci permetta di scoprire sempre nuove storie in grado di stupirci".