Giovane aggredito a Viverone, ai Carabinieri: “Colpito in faccia da una bottigliata” (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione a Viverone, dove si sono registrate una lite tra giovani e un'aggressione ai danni di un 18enne, residente a Biella.

Le segnalazioni sono arrivate al 112 intorno alle 2 di questa notte, 9 settembre: all'arrivo dei Carabinieri, i ragazzi coinvolti nella discussione erano già spariti. Era rimasto solo il biellese aggredito: stando al suo racconto, avrebbe ricevuto una bottigliata in faccia all'esterno di un locale, sul lungolago, da uno sconosciuto.

Lo stesso si sarebbe poi dileguato nell'ombra. Rimasto ferito al volto, il 18enne è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Sono in corso ulteriori accertamenti.