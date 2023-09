Aizza il cane contro cassiere e responsabile del supermercato. Poi, si da alla fuga

È fuggito poco prima dell'arrivo dei Carabinieri e dei sanitari del 118 l'uomo che, nella giornata di ieri, 8 settembre, ha creato un po' di trambusto all'interno di un supermercato della provincia biellese.

Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe prima dato uno schiaffo ad un cassiere per cause da accertare poi avrebbe aizzato il proprio cane contro lo stesso, rimasto azzannato ad un polpaccio. Nello stesso istante, è arrivato il responsabile dell'esercizio commerciale per chiedere spiegazioni e anche lui sarebbe stato morso alla gamba dallo stesso animale.

Poi si è allontanato a piedi; una volta sul posto i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti proprio per identificare il soggetto. Sembra che si tratti di una persona già nota alle forze dell'ordine.