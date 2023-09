Scuola, a Valle San Nicolao accompagnamento e dopo scuola con il Gruppo ODV

Inizia un nuovo anno scolastico e parallelamente riprendono anche le attività di supporto del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV.

Dall’11 settembre per quanto riguarda il plesso del paese con scuola dell’infanzia e scuola primaria la nostra associazione garantirà l’accompagnamento dei bambini sullo scuolabus comunale, al mattino e al pomeriggio e dal giorno successivo anche il servizio di assistenza per il doposcuola.

Quest’ultima attività, iniziata all’inizio del 2023 per sostituire il personale che svolgeva il servizio in precedenza, proseguirà attraverso un’apposita convenzione stipulata con il Comune di Valle San Nicolao, fino a dicembre, in attesa di un eventuale accordo con l’Istituto comprensivo.

Per quanto riguarda invece l’assistenza sul pullmino, si tratta di un servizio che il Gruppo di volontariato garantisce ormai da circa 15 anni e che vede alternarsi numerose volontarie e volontari, al mattino e al pomeriggio nella tratta da scuola a casa degli alunni e viceversa. In totale le volontarie e i volontari impegnati nei due servizi di supporto scolastico sono una ventina, da metà settembre fino a giugno.

Da quest’anno, essendo anche raddoppiato il nostro impegno, fortunatamente hanno offerto la propria disponibilità alcuni nuovi volontari che sono andati ad affiancare le persone che già svolgevano servizio o a sostituire che ha smesso, soprattutto per ragioni di salute o per l’avanzare dell’età.

A tutti loro, a chi sta proseguendo da ormai molti anni e a chi sta iniziando adesso a dare il proprio prezioso contributo, va un grandissimo ringraziamento e il riconoscimento, attraverso questa attività di volontariato, di garantire importanti servizi di sostegno e aiuto alla scuola del nostro paese e, soprattutto, alle famiglie che la utilizzano e che vivono in questo territorio.

Attività che si affiancano alle altre del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV, dalla consegna dei pasti a domicilio ai trasporti, dalle attività di animazione e ritrovo settimanale agli accompagnamenti per esami e visite, dai sostegni economici alle persone in difficoltà agli aiuti nelle incombenze quotidiane per tutte le situazioni di bisogno e di fragilità.

Chi fosse interessato alle nostra attività o volesse offrire la propria disponibilità per i servizi di supporto scolastico (accompagnamento scuolabus e assistenza doposcuola) o per gli altri servizi e attività generali della nostra associazione di volontariato può contattare direttamente il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV al numero telefonico 3481460663, scrivendo una mail all’indirizzo volontariatovalle@gmail.com oppure contattando direttamente i volontari.

Grazie in anticipo a chi vorrà contattarci e, soprattutto, a chi offrirà un po’ del suo tempo e della sua disponibilità per i servizi di volontariato. Ogni contributo è una risorsa preziosa.