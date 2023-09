Muzzano, a Bagneri la festa della Madonna del Piumin - FOTO

La statua della Madonna del Piumin, bella opera artistica e religiosa di Francesco Barbera “Sandrun” continua a essere un richiamo per le tante persone che in ogni stagione frequentano la borgata di Bagneri, frazione del Comune di Muzzano, in Valle Elvo.

Come ogni anno a settembre, domenica 17, gli Amici di Bagneri propongono una giornata di ritrovo per ricordare il “compleanno” della statua che è a Bagneri dall’Anno Santo 2000, mentre una copia più piccola è stata collocata sul Monte Mars un anno fa.

L’appuntamento ha un carattere familiare, ed è nato dal desiderio di ritrovarsi soprattutto da parte degli ex “ragazzi del Piumin” che avevano pensato e realizzato l’opera negli anni ’60, anche se ormai pochi di loro riescono ancora a partecipare; ma sono sempre numerose le persone che hanno conosciuto questo segno di devozione collocato nel bosco appena sotto al Tracciolino, e tornano volentieri a sostare presso la Madonna, in preghiera o semplicemente godendo della bellezza della natura.

Il programma ormai consolidato prevede il ritrovo per la Santa Messa presso la statua della Madonna alle ore 11 (in caso di maltempo in chiesa parrocchiale), con i canti del Coro Monte Mucrone. Seguirà alle 12,30 l’aperitivo e il pranzo organizzato dagli Amici di Bagneri nelle accoglienti sale del borgo (prenotazione consigliata chiamando Gilberto 3396881717 o Clotilde 3335813442 (whatsapp)).

Al pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale, il Coro Monte Mucrone presenterà un nuovo canto, intitolato ”Vigilia di Natale a Bagneri”: si tratta di una composizione tratta da una poesia inedita della Maestra Giuseppina Fiorina Simonetti, musicata dal Maestro del Coro, Guido Bertone. Con i canti, sarà proposta la videoproiezione “Storie di Luce” dedicata a Gianfranco Bini, a cura di Giuseppe Simonetti (foto archivio Bini-Simonetti).

Durante la giornata (al mattino dalle 10 e poi il pomeriggio 14,30-18,30) visite guidate con la Rete Museale Biellese, alla scoperta del borgo con l’ecomuseo, altre opere del Sandrun e quelle di Cecilia Martin Birsa, scultrice che vive e lavora a Bagneri.

Per arrivare a Bagneri si consiglia di raggiungere il Santuario di Graglia, proseguire per la Bossola e percorrere il Tracciolino (SP 512) per circa 4 km in direzione Oropa fino allo slargo sopra al borgo di Bagneri (tabellone informativo e parcheggio, appena sopra alla statua della Madonna del Piumin).