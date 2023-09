BonTonTeen, il BonTon per i teenager: Istagram e Bon Ton

Noi boomer diciamo che i social hanno cambiato il nostro mondo, voi delle generazioni successive ci siete nati e certamente li sapete usare “tecnicamente” benissimo, ma forse non avete mai pensato che esiste un bon ton , uno stile, anche nella frequentazione dei social.

Metto al primo posto il divieto dell’odio.

La prima cosa che dovremmo domandarci è se ciò che scriviamo lo diremmo anche in faccia alla persona cui è indirizzato il nostro commento malevolo, perché vedete, dietro allo schermo c’è sempre un essere umano.

Capita che un certo numero di persone prenda di mira un altro utente del social in uso, se tutti scrivono male di quella persona per aspetto fisico, una diversità, o semplicemente perché risulta antipatico continuare su questo tread può farvi sentire parte di un gruppo e ogni like appagare il vostro ego.

Dall’altra parte però c’è un essere umano che si sente sotto attacco, irriso da tutti, perde in sicurezza e peggio potrebbe entrare in uno stato di frustrazione sino alla depressione. Quindi non siete affatto fighi, non c’è stile né buone maniere, solo un gruppo di bulli vigliacchi.

Uscire dal mucchio in questo caso è obbligo e perché no, potreste spiccare proprio prendendo le difese del malcapitato di turno, se proprio non volete esporvi avete dei grandi alleati: l’opzione ESCI dalla conversazione, blocca, cancella dagli amici.

Attenti a cosa pubblicate

Oggi potrebbe sembrarvi un post o una foto qualunque, magari fatto per stimolare gli utenti a seguirvi, ma, anche qui c’è un ma, quello che mettete in rete, resterà in rete oggi, domani, dopodomani, per sempre, siete proprio sicuri che volete quella foto venga vista in futuro, magari tra 20anni dai vostri figli, o da un probabile datore di lavoro? Pensate, prima di postare pensate. Senza pensare al futuro domandatevi se quella foto o quella frase con la vostra firma la appendereste nella piazza del vostro paese o città, perché i social altro non sono che delle moderne agorà. Pensate se quella foto o quel post hanno bon ton, stile, o buon gusto, chiamatelo come desiderate, ma pensateci.

Abbiate cura delle condivisioni.

Prima di pubblicare foto o contenuti di altri utenti dei social premuratevi di chiedere il loro permesso perché li state portando nel vostro mondo virtuale (che poi così virtuale non è) e non è detto che a loro faccia piacere entrare in quel contesto, inoltre evitate di rubacchiare contenuti spacciandoli per vostri, non è assolutamente segno di bon ton.

Dovesse capitare a voi, vi dico come mi comporto io: commento con un “questo concetto/foto/frase piaceva anche a me” così ho detto tutto, con stile.

Rispondere, ma con cortesia.

Immaginate di essere in un bar e che le persone in ingresso vi salutino, rispondereste o no? Vale anche sui social, se ricevete un complimento ringraziate, se ricevete un saluto ricambiate, se ricevete un commento contrario, ma espresso in modo elegante e gentile, rispondete difendendo la vostra posizione o ammettendo di avere commesso un errore, qualora ve ne rendeste conto, ma soprattutto contate fino a 30 prima di rispondere. In ogni caso riferitevi al contesto e non alla persona perché chi attacca il poeta anziché il poema è sempre una persona con pochi argomenti.