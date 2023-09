A Salussola l'arte orafa riparte al Museo dell'Oro e della Pietra

Dopo il successo della sessione primaverile 2023, l’Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese ripropone i laboratori di Toreutica, di sbalzo e di cesello al Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola. Il corso, anche quest’anno, realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è condotto dal Maestro Nicola Artiglia, artigiano d'eccellenza, orafo a Biella, vincitore del Premio “Maestro di Mestiere” per la categoria “Rete di Artigiani” ediz. 2022, che da anni collabora con il Museo.

La Toreutica, una delle più nobili ed antiche arti orafe, consiste nel modellare la lastra di metallo con martellatura su ceselli. I Toreuti erano tenuti in grande considerazione e onorati nell'antica Grecia, dove quest'arte aveva raggiunto livelli altissimi. Sbalzo e cesello sono spesso complementari anche se possono esserci opere solamente sbalzate o solo cesellate. Non esistono limiti all’arte della Toreutica. Il laboratorio si sviluppa in un ciclo di otto lezioni di due ore consecutive per otto settimane, da Martedì 12 settembre a Martedì 31 ottobre, dalle ore 20:30 alle ore 22:30. Il corso, nato nell’ambito del Progetto “Opere all’Oro”, si svolgerà nelle sale settecentesche del Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola che mette la propria completa strumentazione a disposizione dei corsisti; ha un costo di 80,00 euro comprensivo di materiale, possono accedervi un numero massimo di 6 allievi; le iscrizioni devono giungere entro Lunedì 11 settembre.

Il laboratorio di Toreutica intende essere una attività finalizzata alla realizzazione di uno o più gioielli, coniugando la garanzia di una formazione di alta qualità ad un prezzo accessibile. Inoltre va sottolineata l’unicità dell’esperienza, in quanto il Museo di Salussola è l’unica sede completa di strumentazione che possa offrire corsi di Arte Orafa nel territorio Biellese. Grazie alla competenza del Maestro Nicola Artiglia, al positivo riscontro del suo insegnamento, alla fiducia e all’apprezzamento ottenuti dagli Enti sostenitori, è stato possibile esaudire le numerose richieste di partecipazione ed in tal modo realizzare un percorso formativo di eccellenza nel settore.