Il centro revisioni Dalle Nogare compie 25 anni: Fu uno dei primi del Biellese

“Era il 1995, quando iniziò a balenarmi in testa l’idea di accettare l’opportunità di lavoro che mi era stata offerta da quello che sarebbe stato uno dei più grandi cambiamenti non solo della mia officina, ma che ha interessato il mondo delle automobili: sto parlando della modifica prevista in quegli anni dal nuovo Codice della Strada, oggi conosciuto come art. 80, riguardante la revisione periodica dei veicoli a motore”.



Comincia così il suo racconto Gionni, titolare del Centro Revisioni Dalle Nogare, che - in 60 anni di attività - quest’anno festeggia 25 anni di revisioni. Dalle Nogare ha vissuto a pieno la nascita dei centri di revisione, in un periodo storico che, prima di quel grande cambiamento, effettuava i “collaudi” delle autovetture e degli autocarri - previsti solo per i veicoli che avevano almeno 10 anni di età - con sessioni organizzate dalla Motorizzazione Civile che raggruppava nelle piazze delle città decine e decine di veicoli, in cui i funzionari, i tecnici e gli ingegneri procedevano a verificarne l’efficienza.



“Era coreografico partecipare a quello che sembrava essere il ritrovo di tutti gli operatori del settore, meccanici in primis, che attendevano impazienti mentre aspettavano il proprio turno per sottoporre il veicolo a loro affidato a quella sorta di collaudo” continua Gionni. “Mentre ripenso a tutte quelle situazioni, più simili ad una lotteria che non ad un’operazione di sicurezza, sorrido al pensiero di quanto sia cambiato il sistema in questi venticinque anni.”



Dal 1995, l’officina di Gionni ha quindi iniziato un percorso di preparazione nell’attesa che venissero emanati i decreti attuativi riferiti all’art. 80. per il definitivo rilascio delle concessioni ad officine private: “È stato un percorso difficile e laborioso, pieno di “se”, “ma” e “forse”. Si trattava infatti di situazioni nuove e poco conosciute, con molti risvolti da affinare in corso d’opera. Dopo due anni e mezzo di preparativi iniziati con la costruzione di locali adeguati e seguiti dalla scelta dei macchinari da utilizzare, oltre alla formazione del personale incaricato, finalmente il 9 settembre del 1998 riusciamo ad ottenere una delle prime autorizzazioni in provincia di Biella per poter effettuare le revisioni periodiche di veicoli e motoveicoli”.

Le revisioni non rappresentano solo un’operazione di routine, ma una vera e propria operazione preventiva: “Si deve doverosamente premettere che il concetto di ‘revisione periodica dei veicoli’, anche se viene spesso erroneamente interpretato come ‘ennesima gabella’ a carico degli automobilisti, non rispecchi il reale spirito con cui è stata emessa e strutturata la norma: va intesa come un controllo periodico e di routine di un veicolo che tutti noi utilizziamo tantissimo, a cui tutti affidiamo la nostra e altrui sicurezza in strada. Non è raro, infatti, che i clienti che si rivolgono a noi siano spesso ignari di condurre veicoli che presentano gravi e pericolose anomalie di funzionamento; fortunatamente, nella maggior parte dei casi, noi professionisti li riconosciamo ancor prima di iniziare le prove tecniche. Non a caso uno dei motti che sovente citiamo è: un veicolo efficiente è sicuro per te e per gli altri, e aiuta l'ambiente".

Oggi, allo scoccare del 25esimo anniversario, Gionni ed il suo staff sono ben felici di condividere l’entusiasmo e la dedizione che, da sempre contraddistinguono il loro lavoro.

Recentemente il centro Dalle Nogare sta lavorando ad un progetto denominato “e@lease”, che prevede il noleggio a breve e a lungo termine di autoveicoli “full electric” in modo che chiunque, con modica spesa, possa avvicinarsi al nuovo cambiamento epocale che si vivrà nei prossimi anni.



“Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e si sono rivolti a noi per le loro necessità, permettendoci, con le decine di migliaia di revisioni effettuate, se non oltre, di continuare ad essere una importante realtà sita in un piccolo paese collinare della provincia di Biella” conclude Gionni.



Il centro Dalle Nogare si trova a Strona (BI), in via Molino Grosso 2.



Per informazioni: Tel. 015 742204

Sito: www.dallenogareservizi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/DalleNogareStrona