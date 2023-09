Il Lago Maggiore non vuole dimenticare le stragi nazifasciste: pronti i dieci totem informativi del "ciclista della memoria" Giovanni Bloisi

In occasione dell’ottantesimo anniversario della prima strage di ebrei in Italia all’indomani dell’armistizio, consumatasi nel territorio corrispondente alla vecchia provincia di Novara tra il settembre e l’ottobre 1943, tutte le località coinvolte: Arona, Baveno, Bee, Intra, Meina, Mergozzo, Novara, Orta, Ranco (provincia di Varese), Stresa, oltre a Novara, insieme alle delegazioni ANPI NO e VCO, alla Regione Piemonte, all’Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola Piero Fornara, alla Casa della Resistenza di Fondotoce, alla comunità ebraica della province di Biella, Vercelli, Novara e VCO, all’associazione per l’ebraismo progressivo Lev Cadash hanno organizzato un fitto programma di celebrazioni per ricordare i tragici fatti.

Partendo da un’idea del pensionato varesino di Varano Borghi Giovanni Bloisi, meglio noto come il "Ciclista della Memoria", in occasione dei diversi anniversari saranno posizionati in ciascuna località dei totem informativi con un breve testo in italiano, inglese e tedesco.

I totem sono geolocalizzati e attraverso un QR Code sarà possibile scaricare la mappa per raggiungere gli altri e ottenere approfondimenti storici. L’operazione risultante da questa sinergia è quella di un vero e proprio percorso della memoria ebraica nel novarese e nel VCO, percorribile con diversi mezzi.In occasione degli svelamenti sarà spesso presente Giovanni Bloisi, ma ogni Comune coinvolto ha avuto la possibilità, accanto al progetto comune, di sviluppare programmi di celebrazioni differenti, che si susseguiranno per circa un mese e che vedranno la più ampia partecipazione dei soggetti organizzatori.

Lo sforzo del coordinamento è stato quello di garantire la scientificità e l’esattezza dei contenuti, ma anche quello di rendere l’unicità e l’unitarietà della strage fino ad oggi troppo spesso studiata in modo frammentato e frammentario, al fine di consolidarne la conoscenza e la trasmissione memoriale alle giovani generazioni e a chi raggiunge le nostre località con le più diverse motivazioni.

«Con questa iniziativa vogliamo perpetuare la memoria dell'Olocausto sul Lago Maggiore - spiega Bloisi - per non dimenticare mai».

Il calendario delle inaugurazioni:14/09/2023 Baveno 16:3014/09/2023 Stresa 17:4515/09/2023 Orta 11:0015/09/2023 Arona 15:0019/09/2023 Novara mattino24/09/2023 Meina 10:0024/09/2023 Ranco 09:0026/09/2023 Meina 18:0013/10/2023 Mergozzo 12:1513/10/2023 Pian Nava BEE 11:0013/10/2023 Intra 09:0013/10/2023 Fondotoce 15:0014/10/2023 Meina 18:00