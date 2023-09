Finalmente ci siamo, è aperto il Ponte della Tangenziale (video di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Volendo parafrasare in chiave umoristica, sono terminati da poco meno di un'ora i lavori sul Ponte della Tangenziale.

Agli occhi del mondo intero potrà sembrare una non notizia, o di scarsa rilevanza, ma non lo è per tanti, troppi biellesi. Dopo mesi di code, lettere ai giornali, critiche, commenti, soluzioni, idee, progetti, deviazioni, vie alternative, tutto si dissolve e si può tornare a scorrere tranquillamente su una delle arterie più trafficate e utilizzate dagli utenti della nostra provincia.