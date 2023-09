Torrazzo: Botta e risposta tra la Minoranza e il Sindaco. "Stiamo facendo critica costruttiva"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Caro Luigi, come minoranza stiamo facendo il nostro lavoro di critica costruttiva: se diciamo un no, non ci limitiamo ad un no “tranchant” ma proponiamo un’alternativa. Abbiamo presentato in Consiglio Comunale n. 7 mozioni, parecchie proposte, tutte respinte tranne una, quella relativa all’idea di acquisto di defibrillatori da installare sul territorio comunale (Prot. N. 2481 del 23.08.2022 con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.10.2022 e conseguente accettazione di donazione di n. 1 defibrillatore con Delibera di Giunta n. 5 del 13.01.2023), e n. 9 interrogazioni di cui una accolta in modo parziale: la riduzione da 25,00 a 5,00 € (noi chiedevamo il gratuito) per il pagamento della nuova tessera dei cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti a chi l’avesse malauguratamente smarrita o gli fosse stata rubata con il portafogli.

Tra le varie mozioni respinte ti rammento una proposta di istituire una Commissione Cultura e Manifestazioni che coinvolgesse i rappresentanti di tutte le Associazioni che operano in paese e dei gestori delle attività presenti: tante teste, tante idee, ma collaborando si può fare di più. Abbiamo, come nostro dovere, informato i Torrazzesi (e non solo…) sulle richieste di fondi del PNRR, e si parla di € 185.000 + 650.000 = 835.000 € di SOLDI PUBBLICI. Già un errore è stato commesso, quello di acquistare “Casa Caboni” senza pensare a cosa farne dopo, vogliamo perseverare? La tua laconica risposta, apparsa sul sito di News Biella e sul bisettimanale “La Provincia di Biella” (del 26 agosto u.s.), presta a qualche riflessione. Ma vado per ordine. “Per i progetti che vengono presentati c’è una apposita Commissione che decide sugli stessi” (parole tue).

Bene. Tralasci di dire che la Commissione, ovviamente, valuta i progetti presentati da un mero punto di vista formale degli atti, ed altrettanto ovviamente, non entra nel merito né prende in considerazione altre eventualità; questo spetta all’Amministrazione Comunale che ascolta tutti i pareri e poi prende una decisione. Si indica con una semplice parola: DEMOCRAZIA. “L’Amministrazione ha ben chiaro quello che sta facendo ora e per gli anni futuri” (sempre tue parole). Ri-bene. Allora perché in sede di Consiglio Comunale sei stato così fumoso nel rispondere a precise domande? Esiste un progetto almeno di massima per quel che si vuole eseguire o hai mandato giù due righe scrivendo “dateci 185.000 € per un posteggio e 650.000 € per un “Centro Culturale” e poi ci pensiamo noi a spenderli a nostro piacimento”?

Se esiste, si possono vedere o sono secretati? Magari sono incapace io a destreggiarmi nel mondo informatico, ma dove sono sul sito istituzionale del Comune? O devo pensare che, vinte le elezioni, la maggioranza si coltiva il proprio orticello come meglio crede? Chi gestirà questo non meglio specificato “Centro”? Chi ne assumerà i costi di gestione? Graveranno sul già striminzito bilancio del Comune? Perché di costi ce ne saranno, e non pochi. Poco tempo fa, visto che un cassonetto puzzava, sembra che un Cittadino si sia preso l’onere di spostarlo da sotto le sue finestre per posizionarlo a metà della discesa che porta “an Caréra”. Certamente il Cittadino ha agito di propria sponte malamente però ha messo in difficoltà alcune anziane persone che lì vivono e hanno problemi motori.

Il Comune ha risposto mettendo dei cartelli su ogni cassonetto citando anche un articolo normativo che vieta lo spostamento degli stessi così “ab minchiam”. Giustissimo. Ma chiedere a SAEB di lavarlo e rilavarlo, magari con più frequenza dato il caldo, no, eh? Se questo è il metro per risolvere i piccoli problemi, mi immagino il resto… perché la soluzione adottata in questo caso è come quella di scopare il pavimento e nascondere la polvere sotto il tappeto. “Esposta così questa lettera non è nemmeno commentabile” (sempre parole tue). Perché? Domanda schietta e spontanea.

Non è commentabile perché ti si propone una visione diversa dalla tua? O perché mancano i fondamenti di base per replicare? Fallo sapere. A tutti i Torrazzesi. Pensi di indirla una riunione pubblica, come abbiamo proposto, per spiegare meglio lo “stato dell’arte”? Fai sapere. Altrimenti la convochiamo noi, auspicando la tua presenza. A presto".

Torrazzo, lì 4 settembre 2023 Marco Maffeo