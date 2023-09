Tornano in pista le atlete della Rollerblot

Undici le atlete coinvolte, molte delle quali alla loro prima esperienza in una competizione così importante che ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta Italia e non solo, con la presenza anche di una compagine Ucraina e di una Estone.

Sesta posizione invece per Nora Bassetto Gori (categoria MASTER LIVELLO 3) grazie ad un'interpretazione sicura e determinata, mentre Agnese Negro (categoria MEDI LIVELLO 3), ultima a gareggiare, ha chiuso in 17a posizione portando a casa un ottimo punteggio artistico.

Al di là della classifica, l'allenatrice Elisa Negro e le giovani pattinatrici hanno mostrato orgoglio e soddisfazione per come hanno affrontato questo primo impegno ufficiale e sono già al lavoro, con grinta ed entusiasmo, per preparare al meglio le prossime gare in programma.