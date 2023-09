Biella Motor Team in trasferta a San Damiano d’Asti

Anche per gli amanti delle auto storiche è il momento di tornare in gara. Tra sabato 9 e domenica 10 settembre a San Damiano d’Asti si corre il Rally Il Grappolo storico arrivato alla sua terza edizione. Le prime due prove speciali si correranno tra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato mentre le restanti sei sono in programma nella giornata di domenica.

All’appuntamento astigiano è presente anche la scuderia Biella Motor Team con i suoi piloti e navigatori, decisi a fare bene.

Il primo a partire, con il numero 9 sulle fiancate della Ford Sierra Cosworth del 4° Raggruppamento, è il navigatore Lorenzo Pontarollo che leggerà le note ad Andrea Gibello mentre il numero 14 è stato assegnato a Franco Vasino e Pamela Mirani che saranno in gara con una Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento. Stessa vettura e stesso raggruppamento per Luca Valle e Cristiana Bertoglio che scenderanno dalla pedana di partenza con il numero 18 sulle fiancate.

Con il 39 saranno al via, invece, Daniele Richiardone e Nicolò Ciancia Mercandino che si affidano ad un’altra Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento. Infine, con il numero 78 ed una Autobianchi A112 Abarth del 3° Raggruppamento sono iscritti Alberto Corsi e Denise Bolletta.