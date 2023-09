TeamVolley, la seconda stagione continua in Serie B2.

Allenamenti in palestra, sacrifici e sudore. Il nuovo gruppo del TeamVolley, che ad ottobre battezzerà la sua seconda stagione consecutiva in Serie B2 nazionale, si sta formando in questi giorni. Sotto lo sguardo attento di coach Fabrizio Preziosa e del suo staff, le atlete costruiranno l’intesa e la chimica necessarie per affrontare al meglio il campionato, che inizierà sabato 7 ottobre a Lessona contro le brianzole di Lazzate.

Di seguito il calendario degli impegni amichevoli di settembre :

- Sabato 16/9, a Lessona (BI) vs Alessandria Volley (Serie B2)

- Martedì 19/9 a Lessona (BI) vs CUS Torino (Serie C)

- Sabato 23/9 a Torino, quadrangolare vs Parella Volley (Serie B1), Alessandria Volley (B2) e Club Italia (B1)

- Mercoledì 27/9 a Trecate (NO), vs Igor Volley (Serie B1)

- Venerdì 29/9 a Novara, vs ISSA Novara (Serie B2)

“Il programma delle amichevoli è stato molto intensificato rispetto a quanto fatto un anno fa – afferma coach Fabrizio PREZIOSA - con l'obiettivo di farci trovare pronti al via del campionato e cercare di accrescere il più possibile la squadra e le conoscenze reciproche delle ragazze. Vogliamo avvicinarle sempre più al sistema di gioco che abbiamo in mente di sviluppare, soprattutto nella correlazione muro/difesa. Non avremo ambizioni di risultato ma bensì di prestazione, anche perché gli avversari scelti sono tutti di alto livello e (in buona parte) di categoria superiore. Non sarà sicuramente semplice affrontarli ma di certo, come sempre, cercheremo di ben figurare e se possibile vincere».

Il punto sulla condizione fisica lo fa invece il preparatore atletico Matteo PREDEN: “Abbiamo superato bene la prima settimana, lavoriamo in progressione e abbiamo iniziato con i pesi. Le difficoltà stanno nell’amalgamare le esperienze diverse di lavoro fisico, che si traducono in quello tecnico. Dobbiamo rendere tutto omogeneo, manca un mese all’inizio del campionato. Sono positivo, è un gruppo giovane e c’è margine di miglioramento. Le ragazze hanno predisposizione e curiosità nell’imparare, io curo molto la parte teorica perché mi piace lavorare con giocatrici che capiscono quello che fanno. Alcune sono più avanti, ma è una questione personale. Superata la parte più difficile, tra la quinta e la sesta settimana, passeremo alla forza. C’è ancora molto lavoro e dovremo conoscersi e approfondire ogni sfaccettatura. Il gruppo è buono e le basi vanno valorizzate”.