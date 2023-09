I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 8, 9 e 10 settembre

Venerdì 8

- Biella, mercato Regioni d'Europa

- Oropa, Fiera di San Bartolomeo, ore 21: Evento teatrale nel chiostro del Santuario “Passo dopo passo. Itinerario dello spirito” a cura di Teatro Popolare Europeo / Social Community Theatre Centre

- Biella, all'enoteca di Chiavazza “Symposium Wine Training” dalle ore 18 “AperiFisar” - una degustazione di pregio.

- Benna, 14°camminata, ritrovo e iscrizioni alle 17, partenza alle 18 organizzata da asd Gaglianico 2° camminata ludico motoria, ritrovo e iscrizioni alle 17, partenza alle 18

- Borriana, festa di fine estate

- Masserano, Festa patronale

- Biella Piazzo, back to cancello

- Graglia, esercitazione tlc

- Cossato, festa dell'Unità

- Miagliano, Lanificio Botto, monologo interpretato da Davide Ingannamorte, dalle 21

- Cossila San Grato, festa patronale

- Candelo, al Ricetto grande serata dedicata ai giovani, serata musicale

- Bielmonte, seminario Gioachino Pagliaro

- Cavaglià, Palio dei rioni

- Crevacuore, “Spettacoli Musicali”, di musica classica.

- Gattinara, LUVA® (La Festa dell’Uva di Gattinara)

sabato 9

- Biella, mercato Regioni d'Europa

- Candelo, concerto benefico per l'Emilia

- Candelo, alle 17, riprendono gli incontri con gli autori in biblioteca con i giornalisti Luigi Lusenti e Fabio Sottocornola, autori del libro “12 dicembre 1969 - La perdita dell’innocenza”.

- Miagliano, Lanificio Botto, monologo interpretato da Davide Ingannamorte, dalle 21

- Oropa, Fiera di San Bartolomeo, raduno zootecnico dalle 9

- Biella “Nati per correre”, corsa non competitiva di Hope Club, partenza 17 da piazza Duomo

- Vigliano, Villa Era - Vigliano Biellese, Woolscape_Laboratorio di Ceroplastica dalle 15 alle 17

- Borriana, festa di fine estate

- Masserano, Festa patronale

- Graglia, esercitazione tlc

- Gattinara, LUVA® (La Festa dell’Uva di Gattinara)

- Biella, T.T. Biella organizza, in pieno centro a Biella (Angolo tra Via Italia e Via Gustavo di Valdengo), un “OPEN DAY”, dalle 9.00 alle 17.30,

- Candelo, casa autismo festeggia i 10 anni, dalle 16 visite e alle 18 brindisi

- Graglia, Il rifugio Alpe Pianetti compie 10 anni, festa, gli onori degli Alpini

- Biella Fora Tut

- Camandona, weekend a tutto pesce, frazione Falletti

- Brusnengo, assaggi di pro loco

- Comitato cittadini biellesi dice no stop euro 5, corteo dalle 16 in piazza Martiri

- Occhieppo Inferiore, Chiesa di San Clemente con il concerto “A spasso per l'Europa” della Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS, dalle 21

- Cossila San Grato, festa patronale

- Ponderano, Open day minibasket, presso la palestra

- Cavaglià, Palio dei rioni

- Sordevolo, alla Trappa "Cucina e resistenza"

- Crevacuore, “Spettacoli Musicali”, di musica classica.

- Cossato, festa dell'Unità

- Cerrione, Fatto in Cascina, mercatino di prodotti agricoli in Cascina aperto a tutti

domenica 10

- Biella, mercato Regioni d'Europa

- Pray, Fabbrica della Ruota, Regione Valle freddaVisite teatralizzate all’allestimento “La strada della lana”

- Oropa, ultimo appuntamento con Suoni in Movimento, concerto, in programma ci sono musiche di: Adrian Willaert, Jacques Buus, Claudio Merolo, Florentio Maschera, Giovanni Gabrieli, Giovanni Battista Grillo, Girolamo Frescobaldi.

- Oropa, Fiera San Bartolomeo, ore 9 – 18: Fiera degli espositori

- Salussola, Museo di Salussola - Proiezione del documentario ''GIANCARLO LACCHIA UN BILANCIAIO E LA SUA COLLEZIONE DI STRUMENTI PER PESARE A SALUSSOLA'' dalle 11 alle 13

- Crevacuore, festa patronale, dalle 8 mercatino degli hobbisti, alle 11 ape in piazza e poi giochi, e cibo

- Crevacuore, “Spettacoli Musicali”, di musica classica.

- Masserano, Festa patronale

- Gattinara, LUVA® (La Festa dell’Uva di Gattinara)

- Camburzano, il Mercatino in giardino di Bulli e Pupe con la Coda dalle 10,30 alle 18

- Graglia, esercitazione tlc

- Cossato, festa dell'Unità

- Camandona, weekend a tutto pesce, frazione Falletti

- Brusnengo, assaggi di pro loco

- Bielmonte, piazzale Margosio 49° festa Fra Dolcino e Margherita alle 10 culto valdese, ore 11 assemblea studi dolciniani, ore 12 salita al cippo

- Piedicavallo-Rifugio Rivetti, NC, Piedicavallo (BI) corsa

- Verrone, Verrone Motor Day, piazzale ex stabilimento Lancia

- Biella, Gnomicon, giochi da tavolo per le vie di Biella, cosplayer, stand

- Oropa, raduno nazionale cane da pastore di Oropa ritrovo alle 10

- Biella, piazza Martiri raduno di Mini Cooper

- Occhieppo Inferiore, alle 10,30 Santa Messa nella Chiesa di San Clemente con benedizione degli allievi per il nuovo anno scolastico, segue la distribuzione della “Polenta e salsiccetta alla moda di San Clemente”, prenotazioni entro venerdì 8 settembre al 3382785153 o presso tabaccheria Annalisa

- Oasi Zegna, Fondazione Zegna e la Delegazione FAI Biella, per la Giornata del Panorama, proporranno Paesaggio in musica, ossia concerti all’aperto nei boschi dell’Oasi Zegna e nel Giardino di Casa Zegna.

- Biella, Concerto all'Alba - Max De Aloe - Marlise Goidanich - Biella Jazz Club con Est Urbano e FAI Biella , ritrovo alle 6 alla stazione di Chiavazza

- Cossila San Grato, festa patronale

- Cavaglià, Palio dei rioni

- Miagliano, alle 16 Amici della lana per il suo progetto Wool Experience a Miagliano propone una passeggiata con l’autore

- Biella, Giornata Europea della Cultura Ebraica, visite guidate alla sinagoga che si svolgeranno, senza prenotazione, alle 16.00 e alle 17.00.

- Biella, Festa in Cortile a Gattopoli dalle 16 in poi le volontarie di Gattopoli vi invitano a passare un pomeriggio in compagnia nel cortile della sede in via Piacenza

- Masserano, Apertura Polo Museale Masseranese e Concerto: "Note d'organo nel Principato di Masserano".

Mostre:

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 - L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià

fino al 15/10/2023

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

- Sordevolo, PICCAIA/FIBONACCI, La chiave d’oro che unisce tutti i misteri, Curatela Melania Rocca Reportage fotografico della mostra Alessandro Giugni, fino al 10/09. Orario: dalle 16.30 alle 19, a Villa Cernigliaro.

- Biella Piazzo, corso del Piazzo 25 OPEN SPACE Finché si avranno passioni, fino al 10/09/2023

- Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione, Mostre al Centro di documentazione sull'Emigrazione, fino al 24/09, tutte le domeniche dalle ore 14.30 alle 18.30.