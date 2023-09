Premiati i "campioni olimpici" del San Cassiano a Biella, Caucino: "Sempre più convinta della bontà della scelta di aumentare i contributi a queste realtà"

«Gli oratori, proprio come quello di San Cassiano, a Biella, rappresentano fondamentali presìdi, luoghi di aggregazione che, specie nei contesti sociali più complicati, sono in grado di offrire un essenziale supporto educativo nei confronti dei bambini e degli adolescenti, specie quando questa azione viene svolta in sinergia e collaborazione con le famiglie. Ecco perché, in questa legislatura, la Regione ha aumentato di 200mila euro all’anno lo sforzo economico per supportarli, nella convinzione e nella consapevolezza che andiamo a sostenere luoghi sicuri di socializzazione, fonti inesauribili di valori positivi ed educativi: proprio quello che i nostri ragazzi, di questi tempi, hanno bisogno». Lo ha ribadito l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, che ha premiato alcuni bambini che si sono distinti nelle varie discipline sportive in occasione delle «Olimpiadi di Estate all'oratorio 2023», organizzate dall'oratorio di San Cassiano a Biella.