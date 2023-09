UCAB programma la stagione 2024: “La nostra missione, educare attraverso lo sport”, FOTO

L’UCAB (Unione Ciclo Alpina Biellese) rinnova gli impegni per la stagione a venire, che vedrà il ritorno della categoria Juniores: “Il 2018 è stato un anno decisivo per noi – afferma il Presidente, Filippo Borrione, in sede di conferenza stampa – Il sistema ciclistico non rispecchiava i nostri ideali: troppo stress e pressioni sulle spalle dei giovani, che anteponevano il risultato a passione e divertimento”.

Il presidente Borrione e il suo staff hanno deciso di dedicarsi ai più piccoli, per “proteggere” gli esordienti dalle tensioni agonistiche. Un maturo 2024, invece, aprirà le porte alla categoria avanzata, ma questa volta, al servizio dell’educazione: “Lo spettacolo televisivo è incredibilmente affascinante, ma non deve rivolgersi ai giovani – continua Omar Beltran, che esorta i ragazzi con passione ed entusiasmo – Stiamo lavorando per produrre terreno fertile e seminare in futuro; coerentemente con la scuola, il risultato non è l’obiettivo finale”.

Anche i nuovi Juniores si sono presentati a Palazzo Oropa e sono stati accolti dal Sindaco Claudio Corradino e dal Vicesindaco Giacomo Moscarola: “Siamo orgogliosi di avere UCAB al servizio dello sport, dei giovani, nonché degli eventi sportivi, che portano un gran numero di partecipanti e di appassionati. La nostra amministrazione continuerà a collaborare e offriremo il nostro supporto”.

Alberto Minero, Segretario dell’associazione, conclude la seduta: “Nel 2025 UCAB raggiungerà 100 anni dalla fondazione: una delle società ciclistiche più antiche e attive d’Italia, che è cresciuta con Biella e ne ha fatto, a sua volta, parlare. La volontà si rivolge ad una crescita graduale e uno sguardo verso il futuro, che costruiremo passo dopo passo”.