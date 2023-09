Una lettrice: "Non so come portare mia figlia a scuola al Piazzo, la navetta inizia il giro alle 9"

Lunedì 11 settembre inizia la scuola, e i genitori che hanno i bambini iscritti all'elementare del Piazzo a Biella sono preoccupati per via di come potranno raggiungere il quartiere senza l'ex funicolare. La navetta che ha istituito il Comune inizia il percorso alle 9.

"Il problema - scrive una mamma - è che ci troviamo senza funicolare e senza navetta prima delle ore 9. Il Piazzo ad oggi risultata praticamente irraggiungibile per chi non possiede la macchina, e inoltre chi la possiede sarà costretto ad utilizzare per portare i propri figli a scuola creando, probabilmente, traffico inteso in una zona non proprio adatta al passaggio di tante macchine. Ad oggi io non so come portare mia figlia a scuola".

Il Comune si sta interessando alla questione. "Quando tutti i bambini saranno tornati a scuola - commenta l'assessore ai Trasporti Davide Zappalà - , allora valuteremo le effettive necessità delle famiglie. E' chiaro che per il Comune è un costo non indifferente la navetta che collega Biella piano con il Piazzo, quindi dobbiamo prima capire come eventualmente potrebbero essere fatti dei correttivi agli orari proprio in base alle esigenze reali della scuola".