Scuola paritarie e Comune di Biella, c'è la convenzione

Finalmente anche Biella ha convenzionato le cinque scuole paritarie al fine di rendere più agevole l’erogazione del contributo regionale, ai sensi della Legge regionale 28 del 2007. Sul territorio di Biella sono presenti cinque scuole dell’infanzia paritarie – Biella Piano, Favaro, Lorenzo Cucco a Chiavazza, Vandorno e Bonziglia - che assolvono al compito di garantire un servizio di pubblica utilità integrativo e complementare alle scuole dell’infanzia statali, in linea con gli ordinamenti generali dell’istruzione, coerentemente con la domanda formativa delle famiglie e garantendo i livelli di qualità ed efficacia individuati dalla legge.

In precedenza la Regione erogava in prima battuta i contributi solo alle scuole paritarie convenzionate con il Comune e successivamente alle altre, sprovviste di convenzione. La firma della Convenzione effettuata questa mattina nell’ufficio del sindaco Claudio Corradino a Palazzo Oropa avrà una durata di tre anni, a partire da questo anno scolastico; darà la possibilità di ricevere i contributi in tempi ridotti rispetto al passato, sollevando inoltre le scuole paritarie dagli adempimenti burocratici, ora passati in carico all’Assessorato all’Istruzione. Al contempo saranno erogati i contributi comunali a compartecipazione con quelli regionali, previa rendicontazione d’esercizio.

“E’ stato svolto un grande lavoro da parte dei miei uffici – dice l’assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone -. Ringrazio sia il dirigente Zanetti, sia in particolar modo la dottoressa Brocca che in termini così brevi hanno consentito di arrivare alla sottoscrizione prima dell’inizio della scuola, in modo da poter far partire il contributo già quest’anno a favore delle cinque scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio della Città di Biella, con l’ingresso della paritaria del quartiere di Chiavazza: Lorenzo Cucco”.