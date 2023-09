Il ruolo dell’Ufficio delle Dogane di Biella sul territorio

“Un incontro molto costruttivo”. Così il sindaco di Biella Claudio Corradino e l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà a seguito della visita all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Biella, dove sono stati accolti dal direttore Mauro Di Mirco.

“Il direttore, che è giunto nella nostra città da alcuni mesi, ha mostrato il ruolo dell’Ufficio delle dogane di Biella all’interno del nostro territorio – spiega il primo cittadino -. Sono emersi dati molto interessanti: nel Biellese operano 16.500 aziende. Tra queste 104 effettuano operazioni doganali (pari allo 0,63%), mentre sono solo 10 le imprese biellesi che effettuano operazioni doganali presso la Dogana di Biella (0,07% su 16.500 e pari al 9,6% su 104)”.





Il direttore Di Mirco ha evidenziato come la Dogana di Biella possa contare su dieci operatori, di cui sette per l’esportazione e tre per esportazione/importazione. Inoltre ci sono 16 operatori AEO (compliance doganale), di cui cinque con autorizzazione al luogo approvato, soffermandosi sui motivi per cui conviene fare operazioni doganali a Biella.

“I vantaggi sono innumerevoli – conferma Di Mirco -. Innanzitutto la possibilità di effettuare operazioni doganali in loco, con l’arrivo e la partenza della merce estera direttamente nei/dai propri magazzini, con la possibilità di sdoganarla in tempo reale e senza passaggi in dogana. Ciò comporta l’eliminazione dei tempi d’attesa in dogana, con una ottimizzazione in termini di costi e tempo, con la possibilità di seguire le diverse fasi e di creare un rapporto di collaborazione con l’Amministrazione doganale. Infine la tracciabilità delle dichiarazioni doganali all’Export e il possesso della prova dell’uscita delle merci dal territorio europeo”.