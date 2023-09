Il neurofeedback è uno strumento grazie al quale è possibile imparare come modificare i vari aspetti elettrofisiologici legati all'attività cerebrale. Questa pratica innovativa consente infatti di visualizzare in tempo reale attraverso lo schermo di un computer l'attività elettrica del cervello. Monitorando costantemente l'attività elettroencefalografica è possibile quindi imparare ad educare il proprio cervello modulando l'ampiezza e la posizione delle onde cerebrali fino ad ottenere il risultato desiderato.

A cosa serve il Neurofeedback?

Lo scopo del Neurofeedback è allenare il paziente sulle corrette modalità con cui attivare specifici stati corticali in modo volontario. Attraverso questo training, infatti, l'individuo diventa capace di controllare la propria attività cerebrale e di produrre determinati stati quando desiderati. Questo tipo di trattamento è risultato molto utile con alcune patologie come ADHD, ansia, depressione, epilessia, disturbo del sonno e ossessivo-compulsivo.

Si è rivelato altresì utile in caso di cefalee o emicranie croniche.

Inoltre negli ultimi tempi si sta sperimentando l'utilizzo del Neurofeedback come strumento per recuperare il sistema cerebrale dopo lesioni importanti dovute a ictus o traumi, oppure in caso di problematiche quali autismo o morbo di Parkinson.

Infine, questo trattamento viene spesso utilizzato per migliorare le capacità cognitive nei soggetti che ne sentono la necessità per motivi di studio, lavorativi o in ambito sportivo.

Come funziona il Neurofeedback?

Il cervello umano è costituito da milioni di cellule nervose collegate tra loro attraverso le sinapsi. Quest'ultime sono le principali responsabili del corretto funzionamento di controllo fisico e dello stato di benessere dell'organismo. Il Neurofeedback è una soluzione alternativa a ciò che la disciplina psichiatrica tenta di fare da decenni attraverso l'utilizzo di sostanze chimiche e farmaci psicotropi.

Il Neurofeedback è infatti in grado di modellare le connessioni tra le cellule cerebrali senza usufruire di interventi biochimici. Durante le varie sedute il paziente viene posto davanti allo schermo di un pc e vengono applicati alcuni elettrodi sul cuoio capelluto con cui monitorare l'attività cerebrale.

Questa viene trasmessa sullo schermo sotto forma di segnali acustici e visivi facili da interpretare.

Durante il primo incontro viene registrato qualche minuto di questa attività così da individuare quali siano i parametri su cui intervenire; ogni trattamento è quindi personalizzato sulla base delle caratteristiche di ciascun paziente.

Tali parametri vengono presentati al paziente come elementi di un videogioco che funzionano solo nel caso in cui il paziente riesca a mantenere il controllo e la concentrazione al di sopra della soglia indicata dal trainer.

Attraverso questo allenamento l'individuo impara a educare il proprio cervello prendendo il controllo della propria attività cerebrale e indirizzandola nella direzione desiderata.

Di solito le sessioni di allenamento durano da un minimo di 20 a un massimo di 60 minuti e devono avere preferibilmente una frequenza media di circa 2 o 3 incontri a settimana, per un totale di una ventina di incontri.

Ovviamente questo dato varia in base alla capacità individuale di apprendere le modalità attraverso cui modellare la propria attività elettroencefalografica e alla gravità della problematica su cui intervenire.

Gli effetti positivi del Neurofeedback sono temporanei o permanenti?

Uno degli aspetti che gli studiosi hanno cercato di verificare è la permanenza nel tempo degli effetti del Neurofeedback nel corso del tempo.

Da questo punto di vista uno degli studi più completi è quello condotto da Tansey e colleghi nel 1983 e 10 anni più tardi da Tansey, attraverso il quale lo studioso ha analizzato gli effetti del Neurofeedback su un ragazzino di 10 anni che soffriva di disturbi legati alla lettura e ADHD.

Dopo 20 sessioni il paziente iniziò a mostrare netti miglioramenti in entrambe le problematiche e a distanza di un anno dal trattamento i risultati verificarono una stabilità dei progressi sia dal punto di vista comportamentale che attentivo e accademico.

A distanza di 10 anni Tansey analizzò di nuovo il suo EEG confermando ancora una volta i progressi ottenuti.

Questa analisi dimostra come i risultati ottenuti attraverso il Neurofeedback non siano solo positivi nell'immediato ma anche a distanza di molti anni poiché il paziente acquisisce un'abilità di autoregolazione che permane nel tempo.

