“Nel Bosco di Alice”: Con il nuovo menù dai profumi autunnali, il rifugio si prepara alla stagione in arrivo

Ultimo appuntamento per la rassegna “A cena con l’Alpinista” organizzata dal Rifugio “Nel Bosco di Alice” di Sordevolo: la serata con l’ospite Matteo Della Bordella, che ad agosto era stata posticipata, avrà luogo il prossimo venerdì, 15 settembre, dalle ore 19:30.



Ad accogliere il mese di settembre non è però soltanto l’incontro con l’alpinista: Cecilia infatti – responsabile della parte ristorativa del Rifugio – ha già dato vita al nuovo menù settembrino, ricco di sapori ed odori che accolgono la stagione autunnale. I nuovi piatti “abbracciano” ingredienti più “caldi”: tra gli antipasti troviamo, ad esempio, il flan di sedano rapa su crema di carote al timo e nocciole; oppure, tra i primi, le lasagne con i funghi porcini, catalonia e maccagno, o ancora zuppetta di legumi e verdure oppure agnolotti “plin” di carne con fonduta di toma e riduzione di arrosto. (Il menù intero si trova al fondo dell’articolo).



Inoltre, a cavallo tra settembre ed ottobre, Cecilia programmerà delle cene e dei pranzi con un menù interamente dedicato ai prodotti autunnali che stanno per arrivare (ad esempio i funghi); è possibile seguire la pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle ultime iniziative organizzate dal Rifugio: www.instagram.com/_nelboscodialice_

Inoltre, dalla seconda settimana di settembre, gli orari subiranno alcune variazioni. Il ristorante sarà aperto dal giovedì alla domenica dalle 9:30 alle 18:30, mentre a cena solo su prenotazione. La location è inoltre a disposizione per l’organizzazione di compleanni, cerimonie, adii al nubilato e celibato.

“Nel Bosco di Alice” è immerso nel cuore della natura di Sordevolo; situato accanto al torrente Elvo, il rifugio – oltre a disporre di un ristorante – dispone di due camere per il pernottamento ed è sede per l’attività di canyoning. È inoltre a disposizione per il noleggio dell’attrezzatura da ferrata.



Il rifugio, facilmente raggiungibile a piedi con soli 5 minuti di camminata, si trova a Sordevolo (BI) in Regione Prera. Per qualsiasi difficoltà di raggiungimento, lo staff è a completa disposizione.



Per informazioni e prenotazioni: Cell. 375 5477184 – info@rifugionelboscodialice.it

Pagina Facebook: Rifugio Nel Bosco di Alice

Sito: www.rifugionelboscodialice.it