Valle San Nicolao: cittadini senza telefono da 10 giorni, isolato anche il Comune

Da dieci giorni Valle San Nicolao è isolato.

Lunedì 28 agosto in tarda mattinata si è scatenato un temporale, e da allora la linea telefonica fissa di Telecom non funziona. Isolati cittadini e Comune.

"Ho iniziato a cercare di parlare con un operatore, perché i miei genitori di 88 e 84 vivono soli e hanno come unico mezzo di comunicare il telefono fisso - racconta un nostro lettore, Gianluca Franzoi - . Dopo tanti tentativi l'operatore ha preso in carico la segnalazione dicendo che nell'arco delle 48 ore si sarebbe risolto il tutto . Premetto che la mia segnalazione non è stata l'unica anche perché in tutto il paese di Valle San Nicolao gli apparecchi telefonici erano fuori uso, e dato importante è l'età media della popolazione del paese, anche da parte del comune, essendo il medesimo isolato anch'esso, sono state fatte tutte le segnalazioni del caso, PEC al gestore e in Prefettura".

Ad oggi, dopo dieci giorni, l'unica certezza è che la linea telefonica non funziona. "Mi chiedo se nel 2023 sia ancora possibile che un paese che dista circa 15 km da Biella venga " dimenticato" - conclude Franzoi - e che questo crei grandi disagi a quella parte di popolazione, gli anziani, che hanno come unica mezzo di comunicazione il telefono fisso , soprattutto in caso di emergenza".

Il Sindaco Marica Elena Cerrone si sta interessando alla questione: "Non è ammissibile una situazione del genere - spiega il primo cittadino - . Non sono isolati solo gli abitanti, ma anche il Comune al quale nessuno può più rivolgersi. E i telefonini prendono comunque male nella valle. Proprio in questo momento mi sto interessando alla questione, spero di risolverla il prima possibile, è un danno enorme per tutti".