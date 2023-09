Trofeo Renato Zanetto, 17° edizione della Camminata di Sandigliano, in 260 alla partenza, FOTO

La Camminata di Sandigliano “Trofeo Renato Zanetto” è stata organizzata dal Gruppo ANA di Sandigliano, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974.

La manifestazione non competitiva, di ieri, mercoledì 6 settembre, ha visto la partecipazione di 261 persone fra adulti (215) e bambini (46): un incredibile successo che ha visto non una, ma ben tre partenze differenziate, per offrire a podisti, camminatori e più piccoli, un percorso personalizzato.

Dopo le iscrizioni iniziate alle ore 18:00, i bambini fino ai 12 anni hanno affrontato il mini percorso; a seguire la camminata ludico-motoria di 3 km e la corsa di 6 km.