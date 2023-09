Nicolò di Acqua e Farina protagonista su SKY: Parteciperà alla 3° edizione di “King of Pizza”

Nicolò Benna, titolare della rinomata pizzeria biellese “Acqua e Farina” - rilevata dalla precedente gestione a gennaio del 2022 -, in poco meno di due anni di attività ha raggiunto grandissimi traguardi, sia come pizzaiolo che come pizzeria. Oltre alla sua pizza - realizzata con impasto completamente senza lievito - che ha fatto impazzire i biellesi e non, all’inizio di quest’anno ha partecipato al “Campionato del Mondo di Pizza” di Rimini, aggiudicandosi un 7° posto (su oltre 40 partecipanti!).



Un altro grande traguardo arriva oggi, con la sua partecipazione alla terza edizione del programma “King of Pizza”, che andrà in onda a breve su SKY. Si recherà infatti a Forlì il 14 settembre per registrare la puntata e combattere per ottenere il tanto conteso titolo di “Re della Pizza”.



“Quando mi hanno proposto di partecipare ero a casa, ho ricevuto la telefonata e, inizialmente, ho risposto senza pensarci troppo – spiega Nicolò. – Ma, quando ho realizzato che avrei partecipato ad un programma televisivo, non mi sembrava vero: non pensavo di poter essere in grado di raggiungere un obiettivo così grande in così poco tempo. Ho risposto di sì ed ho iniziato a prepararmi per la puntata del 14 settembre. Preparerò il mio cavallo di battaglia, la ‘Toma, paletta e patate’, per portare un pezzo del mio territorio biellese con me”.