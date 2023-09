Partecipa al M-APPHOTEL STREET CONTEST!

La Monteleone Trasporti S.R.L. sta realizzando il suo primo M-APPHOTEL a Benna, comune del Biellese che inoltre patrocina questa iniziativa, e“chiama” gli “artisti di strada” per creare le pareti letto delle sue 11 stanze. Tutti gli artisti che sono interessati fra l’Italia e l’Europa, sono invitati a partecipare,iscrivendosi entro e non oltre le ore 12:00 del 30 ottobre 2023, al MAPPHOTELSTREET ART CONTEST ispirandosi allo slogan della MONTELEONE TRASPORTI…DAL 1948 CON IL CUORE SULLA STRADA. Tutte le opere potranno essere realizzate in un unico formato o suddivise in due o più parti tenendo fisse le dimensioni totali di cm. 200 di larghezza e cm. 80 di altezza, corrispondente allo spazio dedicato, utilizzando qualsiasi materiale di supporto.

Tutte le opere saranno prese in considerazione, visionate e successivamente valutate dalla “Presidente della commissione di valutazione” Dott.ssa Romina Moglia, titolare della GALLERIA MONTMARTRE di Biella, insieme ai titolari della MONTELEONE TRASPORTI S.R.L. Fra tutte le opere pervenute ne saranno scelte11 per realizzare le pareti letto delle stanze e fra queste saranno premiati 3 artisti nel seguente modo: il primo classificato riceverà un premio di € 750, il secondo di € 500 e il terzo di € 250. Gli altri 8 artisti saranno comunque premiati simbolicamente con € 100 ognuno.

A tutte le opere, anche ad alcune ritenute valide oltre le 11 scelte, daremo ampia visibilità non solo sui nostri canali social ma su pubblicazioni che permetteranno di risaltare non solo l’opera ma anche l’artista che l’ha realizzata. Allora che aspetti? Iscriviti subito e manda la foto della tua opera in alta risoluzione con WeTransfer. Per maggiori informazioni contatta Vittorio Visetti al 389/1960209 o scrivi a info@mapphotel.it

INVITO

REGOLAMENTO