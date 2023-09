Cossila San Grato in Festa: da venerdì 8 a domenica 10 settembre un programma ricco di eventi.

Le Parrocchie Valle Oropa organizzano, con la collaborazione di numerosi enti e associazioni, la serie di eventi “Cossila San Grato in Festa”, che si terrà da venerdì 8 settembre a domenica 10.

Programma:

- Venerdì 8: dalle ore 9:30, si terrà una giornata da trascorrere in compagnia, presso l’Oratorio e a seguire il pranzo; ore 21:00, in Oratorio Cossila San Grato – Lisbona 2023: “La nostra Giornata Mondiale della Gioventù, racconti e testimonianze”; ore 21:00, presso la Chiesa Parrocchiale - “Affidiamo nella preghiera, le nostre famiglie”.

- Sabato 9: ore 11:00, nel Nuovo Oratorio sarà possibile visitare il cantiere e consumare l’aperitivo; ore 15:00, in Piazza – Giochi per grandi, piccini e famiglie e merenda offerta dallo studio sportivo Docet, per ulteriori informazioni: 366.491.0016 – Luisa; ore 16:00, a San Rocco – Mostra del cucito, un anno in foto; ore 19:30, in Piazza – Serata sotto le stelle, con musica e divertimento.

- Domenica 10: ore 11:00, in Chiesa – Santa Messa Solenne in onore del Patrono e aperitivo in Piazza per tutti; ore 12:30, in Oratorio – Pranzo della patronale (prenotazione obbligatoria entro giovedì 7); ore 16:00, in Oratorio – Estrazione lotteria per le attività dell’Oratorio.

Per ulteriori informazioni: 015.307.20 – Gilardino; 015.327.43 – Boglietti.