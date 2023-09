Che sapore ha la felicità? FOTO

In questi cinque giorni di festa in molti ci hanno chiesto perché fare parte di un evento che potrebbe non essere collegato alla nostra attività commerciale. Questo lo spiega e lo racconta lo slogan di quest’anno, scelto dagli organizzatori, per Bolle di malto: “Che rumore ha la felicità?”.

Questo perché vogliamo associarci a questo rumore che ogni anno è sempre di più segno di cambiamento e perseveranza in una città difficile da cambiare. La nostra non è una semplice sponsorizzazione di uno dei tanti eventi; per noi, fare parte di Bolle di Malto, è come essere in una grande famiglia che mira ad unico obbiettivo: far vivere la città ed il territorio.

Il tutto iniziò nel 2019 quando fui attratta da questi giovani che sembrava volessero cambiare il mondo, gli scrissi su Messenger per avere un contatto proponendo un connubio di produzione tra dolce e birra. La risposta arrivò in meno di un’ora e da subito partí una bellissima collaborazione che vide la produzione del nostro Torcetto del Birraio portato anche dalla passione di mio fratello Gabriele per questa bevanda. La conoscenza aumentò e così anche l’amicizia.

Ad oggi, alla passata 7° edizione, mi sento di scrivere queste righe, anche se non è mia abitudine e di farlo con l’emozione negli occhi. Vi meritate tutti i ringraziamenti, quelli veri, e ve li meritate pubblicamente, Raffaele, Chiara, Luca, Marta e Marco, come se li meritano tutti i volontari che hanno dato l’anima in questi 8 giorni tra preparazione e svolgimento. Non è stato facile, ma insieme, ce l’avete fatta. Il vostro VOLONTARIATO, mi permetto di scriverlo in grassetto perché questo lo è davvero, è quello che ha reso questa festa speciale.

Avete avuto la capacità di far capire alla città che questo rumore ha un sapore, ed è quello della qualità legato all’artigianalità e lo si può gustare ad ogni età. Perché l’artigianalità? Perché ha degli obbiettivi: migliorarsi di volta in volta, mantenendo i quantitativi limitati per poter essere apprezzati in modo particolare, questo significa lavorare con artigianalità. Il rischio è di avere poco prodotto? Si, certo, quasi sicuramente, ma si è certi che quel poco è stato fatto con amore, dedizione, rispetto e con il sacrificio di dire ad un eventuale cliente, “ mi dispiace è finito”. Questo è l’artigiano, colui che incontra il suo collega e con una pacca sulla spalla racconta com’è andata l’annata senza pregiudizi ed invidia. Questo è stato in questi cinque giorni in quella piazza gremita di gente di cui tanti consigliano il trasferimento ma dove io, ogni anno, mi sento a casa. Ovviamente parlo in prima persona perché vi sono stata fianco a fianco ogni giorno, ma il pensiero è di tutti noi.

Quindi vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto nell’ augurio che alla prossima edizione ci sia qualche “volontà” in più per permettervi di fare crescere il vostro evento con serenità e collaborazione, perché non basta dire che il territorio e la città ne hanno bisogno, necessita anche rendere possibile la buona riuscita di tutto ciò riempiendo tutti i piatti presenti sulla tavola rotonda per una buona degustazione, facendo attenzione di non lasciare i commensali insoddisfatti. Quindi ancora grazie perché ci avete permesso di farne parte ogni anno, cercando di farci sentire parte integrante del vostro team. Ringraziamo anche la Security la quale ha sempre un ruolo molto fondamentale e per ultimo ma non per importanza ringrazio personalmente Vito Gioia e Vladimir di Radio JukeBox per avermi regalato il compleanno più lungo e pubblico di sempre!!

Concludo dicendovi che noi siamo pronti a rifare rumore per la felicità e per la nostra città!