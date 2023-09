Alessia Zuppichiatti presenta a Gaglianico “Diario di una donna in Rinascita”

Adele vede la propria vita crollare e sceglie di ricostruirla mettendo tutto in discussione. Affronta paure, sfide, avvocati, banche, divorzio, tutto contemporaneamente, le ci vorranno cinque anni per rinascere. Ma la sua determinazione e la grande fede faranno di lei una tra le più importanti Beauty Influencer Italiane.

E' il romanzo “Diario di una donna in Rinascita”, un romanzo che descrive come capacità imprenditoriali, conoscenze nel settore della comunicazione sia offline che online, possano dare straordinari risultati in un lavoro ancora criticato, quello dei Blogger Influencer,

"Adele sono io, sei tu - commenta l'autrice - .Adele è molte donne, mi somiglia e sono certa assomigli anche a te. Ringrazio il Sindaco Paolo Maggia e la Giunta Comunale con l’Assessore alla Cultura Mario De Nile che mio danno l'opportunità di presentare il mio libro. A lunedì!"

Chi è Alessia Zuppicchiatti

Alessia Zuppicchiatti nasce a Biella il 17 Gennaio 1972. Imprenditrice e blogger nel settore beauty online con il proprio brand Seventeen Beauty. Ha scritto i libri: “Diventa la donna che vuoi” , “Seventeen”. “Diario di una donna in rinascita”, romanzo finalista al Premio Internazionale A.U.P.I. 2023, premiato presso il Salone delle Grandi Feste del Circolo A. Volta, tempio della cultura milanese, “111 Pensieri Sparsi”, libro di poesie, vincitore del premio “Menzione d’onore” Premio Internazionale di Poesia città di Varallo 2023.

Alessia collabora con NewsBiella, rivista online con il suo blog “BonTonTeen” il BonTon per teenagers, è Business e mental coach professionista, oltre che mamma di quattro figli, il che rende ancora più notevole la sua capacità di gestire tante attività.

“Quando mi chiedono che lavoro svolga - conclude l'autrice - sorrido perché non lo so nemmeno io, la mia professione ha molte sfaccettature e interessi che non riesco facilmente a racchiudere in un’unica definizione di lavoro. Concludendo, posso affermare che sono un’imprenditrice-scrittrice e che nella vita creo prodotti e metodi per aver cura del proprio corpo, della propria mente e della propria anima".