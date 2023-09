"A spasso per l'Europa", concerto per la festa di San Clemente

Sabato 9 Settembre 2023 ore 21,00 a Occhieppo Inferiore è in programma il Concerto per la Natività della B. V. Maria “A spasso per l’Europa” della Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS Riccardo Armari direttore.

Domenica 10 settembre i festeggiamenti proseguiranno alle ore 10,30 con la SANTA MESSA SOLENNE (Santuario di S. Clemente).

Seguirà al termine l' Affidamento alla Madre del Signore e la benedizione di alunni, studenti e insegnanti per il nuovo anno scolastico.

Aperitivo per tutti offerto dalle Priore