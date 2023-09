Gattinara: Tutto pronto per LUVA® 2023

Tutto pronto per dare il via all’edizione di LUVA® 2023. Questa edizione, arricchita da nuovi contenuti e con un intenso programma si svolgerà tra venerdì 8 e domenica 10 settembre.

Gattinara torna ad essere, dunque, per tre giorni, capitale dell’Uva e del vino Gattinara D.O.C.G..

C’è attesa per il taglio del nastro di questa edizione, previsto alle ore 18.30 di venerdì 8 settembre con la tradizionale sfilata e con la partecipazione degli sbandieratori di Asti.

L’appuntamento, promosso da Comune e Pro Loco, ogni anno richiama nella Città del vino decine di migliaia di persone nel centro storico

Tre giorni ricchi di appuntamenti con spettacoli, musica, arte cultura, mercatini, buona cucina nei chioschi e nelle tradizionali taverne e, ovviamente, ottimo vino.

Anche questa edizione manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con il GATTINARA D.O.C.G. protagonista insieme ai piatti della tradizione locale preparati negli oltre venti punti di ristoro enogastronomici, espressione di Associazioni e di sodalizi consolidati, ognuno con un proprio menu in grado di soddisfare ogni palato.

Variegata l’offerta d’intrattenimento per tutte le età con un’attenzione particolare a bambini e famiglie con il “Family Circus” in piazza Paolotti: uno spettacolo a tema circense con numeri di giocoleria, equilibrismo sui rulli oscillanti, equilibrismo sui monocicli, clownerie, gag comiche e acrobazie aeree. E ancora, in corso Vercelli i giochi di una volta e il “battesimo della sella”, mentre in Corso Garibaldi e Piazza Paolotti giostre per grandi e piccini.

Come sempre numerosi gli appuntamenti musicali sia nelle postazioni fisse allestite nei Corsi (Cover band, DJ, ecc.), sia per le numerose band itineranti che si alternano nelle tre giornate e che animano la Festa. Come ogni edizione non mancano le mostre d’arte e fotografiche, i mercatini degli hobbisti e dell’artigianato e, tra le novità spiccano i wine point con banchi d’assaggio e masterclass promossi dal Consorzio Tutela Nebbioli all’Istituto Alberghiero “M. Soldati” e la masterclass riso&Vino promossa da Enoteca Regionale e COVERFOP in Villa Paolotti.

Infine, domenica 10 settembre, presso l’Enoteca Regionale si terrà la premiazione del concorso enologico “Iron Grape” dedicato al Gattinara D.O.C.G..

La Festa dell’Uva mantiene anche uno spiccato taglio turistico, infatti, è l’occasione per visitare la Città alla scoperta delle bellezze storico-artistiche gattinaresi, nonché delle bellezze paesaggistiche.

LUVA® è ormai una manifestazione conosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale, come confermano le numerose testate giornalistiche web, cartacee, televisive e radiofoniche che seguono l’evento. Una grande festa di colori e musica con sollecitazioni enogastronomiche, animazioni, spettacoli, balli e giochi per tutti i gusti.