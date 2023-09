Prodotti agroalimetari Piemontesi di qualità, 4 milioni per la promozione dei prodotti

L’Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte ha aperto il bando 2023 sulla misura 3.2.1 del precedente Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022 a sostegno dei consorzi di tutela e delle associazioni di produttori piemontesi per la realizzazione di attività d’informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità nell’ambito di fiere e manifestazioni nazionali e sul territorio UE.

Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milione di euro.

“Apriamo l’ultimo bando del programma di sviluppo rurale 2014 - 2022 per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, andando così incontro alle esigenze dei consorzi e delle associazioni di produttori e offrendo un’ulteriore opportunità per partecipare alle manifestazioni fieristiche del vino e del cibo, come le prossime in programma che stanno per avviarsi nei vari territori piemontesi e che riscuotono un particolare interesse da parte degli addetti al settore e non solo - dichiara l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa - Abbiamo infatti sfruttato tutte le risorse finanziarie a disposizione, che derivano dalle economie del precedente programma di sviluppo rurale, per garantire continuità nelle azioni di promozione, utili a valorizzare sia i nostri prodotti certificati sia il territorio di origine”, prosegue l’assessore regionale Protopapa.

Il bando scade il 30 novembre 2023 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-5