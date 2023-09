Biellese, l'occupazione trascina la ripresa ma serve un'inversione del trend demografico

"Il territorio Biellese è in seria difficoltà, ma sta reagendo attraverso l'occupazione, solo che è necessario investire il trend demografico e sono le istituzioni che devono dare una mano". A parlare è Alessandro Minello, direttore del Centro Studi sul Terziario del Piemonte Nord dall'Ente Bilaterale di Vercelli, Novara, Biella e Vco che ha elaborato i dati presentati ieri mercoledì 6 settembre all'Ascom di Biella che riguardano il 2022. Presenti in sala anche Stefano Martinotti Filcams Cgil Biella, Mauro Orsan Uil Tucs e Luca Trinchitella Fiascat Cisl Piemonte Orientale.

A introdurre la presentazione è stato Luca Trinchitella. "Segnali di ripresa non ci sono - afferma il sindacalista - . Il Biellese è un territorio che necessiterebbe di un patto territoriale forte per ripartire. Il trend del 2022 è preoccupante. Noi come ente bilaterale facciamo quello che possiamo, ma ci si deve sedere attorno a un tavolo per rispensare Biella".

A entrare nel merito dei dati è stato però il professore Alessandro Minello: "Biella è un laboratorio di trend che si sovrappongono che però non arrivano al dunque, non trovano una via di sviluppo. Visto da fuori sembra che non sia in declino, ma i dati dicono tutt'altro. Il problema è che a Biella c'è ancora un passato che è presente e futuro. Si dovrebbero togliere quelle incrostazioni che limitano lo sviluppo".

Tre sono i focus che ha preso in considerazione Minello: popolazione, economia e lavoro.

Per quanto riguarda la popolazione, il territorio di Biella ha la densità demografica più alta del quadrante dopo a Novara, ma negli ultimi 10 anni ha perso 12.600 residenti. E' l'area che ha perso di più, circa il 7% e ha il tasso di natalità più basso del quadrante e quello più alto di mortalità.

Economia. Mentre nel primo semestre 2022 il terziario biellese aveva evidenziato un tessuto imprenditoriale sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre del 2021 (+5 unità locali), nell’arco dell’intero anno ha sperimentato un progressivo peggioramento, che ha portato ad un saldo negativo di -184 unità locali (-1.6%). Nonostante l’incremento della categoria “Altre attività commerciali” (+1.0%), è soprattutto la flessione del “Dettaglio” a pesare sull’andamento complessivo del comparto, vista la variazione del -3.9% corrispondente ad un saldo negativo di -97 esercizi. La contrazione più significativa interessa il settore “Moda-Fashion” (-7.5% ovvero -42 unità); in controtendenza, è salito di un’unità (+0.4%) il segmento “Casa e arredo”. Calano altresì le attività provinciali all’ingrosso, nella misura del -1.4% (-21).

Con riferimento ai servizi, per la provincia di Biella (come per quella di Vercelli) si registra una flessione del -0.7% (-39 unità), differentemente da quanto osservato a Novara e nel Verbano Cusio Ossola; in conseguenza di tale, performance al 31 dicembre 2022 si contavano 5.591 aziende attive nel settore. I “Servizi alla persona”, pari al 21.2% del totale di comparto, hanno mostrato un decremento del -2.4%; le “Altre attività di servizi”, a quota 53.7%, del -0.6%; un lieve aumento (+0.6%) ha caratterizzato invece i “Servizi alle imprese”. Il bilancio negativo del comparto ha interessato tutte le delegazioni, anche se in termini assoluti i valori più negativi si riscontrano a Biella, Valle Oropa, nell’area Nord Orientale (pianura) e nella Valle Elvo.

Per quanto riguarda il turismo, dopo un'aumento importante nel periodo del Covid, nel 2022 ha perso lo 0,1%.

Dal punto di vista occupazionale, l’area del Biellese ha registrato un aumento della domanda complessiva di lavoro nell’ordine del +7.9% su base annua, in deciso rallentamento rispetto al tasso osservato nel corso del primo semestre. Le aziende terziarie del territorio hanno avviato 15.862 rapporti di lavoro, in aumento del +6.6% (ovvero +983 contratti in più) rispetto ai valori del 2021; si registra una maggior propensione all’assunzione di donne (61.0%) e di italiani (86.9%). I giovani fino a 34 anni e gli adulti dai 35 anni in su coprono entrambi il 50.0%. Nel terziario biellese, la forma contrattuale più utilizzata ai fini dell’assunzione è stata il tempo determinato (50.8% del totale), in aumento del +8.5% rispetto al 2021. Variazioni positive, pur su valori assoluti più contenuti, riguardano il somministrato (+8.5%), l’indeterminato (+6.7%), l’apprendistato (+5.0%) e l’intermittente (+2.5%), mentre il parasubordinato evidenzia una crescita anomala del +72.2%. Cala invece del -19.3% il lavoro domiciliare.