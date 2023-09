“Tuo figlio è nei guai, sono il suo avvocato, metti in una busta denaro e gioielli che vengo a prenderla”, ma 93enne di Biella non ci casca

Truffa sventata a Biella nei giorni scorsi. La denuncia da parte della figlia della donna di 93 anni che non si è lasciata raggirare è stata fatta ieri, mercoledì 6 settembre ai Carabinieri.

Ai militari, l'anziana ha spiegato che un uomo nel pomeriggio l'aveva contatta sostenendo di essere l'avvocato di suo figlio che era coinvolto in problemi giudiziari, e per aiutarlo, avrebbe dovuto mettere in una busta denaro e gioielli che lui sarebbe passato a prendere.

La donna però fortunatamente non ci è cascata, ha telefonato al figlio raccontando quando era accaduto e sostenendo lei stessa di essere stata vittima di una tentata truffa, e ha sporto quindi denuncia.

Il truffatore alla fine non si è presentato.