Carceri/OSAPP: "Condivisibili le esternazioni di Delmastro, ma il Dap è solo a favore dei detenuti"

“Assolutamente condivisibili le dichiarazioni, del Sottosegretario per la Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, riferite ad eventi occorsi presso il carcere di Biella, riguardo all'assoluta inflessibilità nei confronti dei Poliziotti responsabili di reati quali la cessione di droga in carcere, qualora ciò risponda al vero - è quanto si legge in una nota a firma di Leo Beneduci, Segretario Generale dell'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) - Ma il Sottosegretario Delmastro - prosegue il leader del sindacato – è anche delegato per il personale di Polizia Penitenziaria e ci sembra giusto e logico poter pretendere analoga inflessibilità nei confronti dei detenuti responsabili di svariate aggressioni e lesioni in danno dei Poliziotti Penitenziari, oltre ad altri ristretti, che commerciano droga e telefonini in carcere. A causa degli input delle criminalità organizzate distruggono le celle o persino i reparti detentivi, a spese dei contribuenti e gli organi centrali dell'attuale amministrazione penitenziaria centrale (il Dap) mantengono una posizione di assoluto permissivismo, disattendendo le misure di prevenzione e contenimento previste dall'ordinamento; di cui all'art.14 bis della Legge 354/1975.”



“Per l'OSAPP - conclude Beneduci - è assolutamente inconcepibile che a fronte della tolleranza zero, nei confronti dei Poliziotti Penitenziari, da tempo attuata anche sulla base di semplici sospetti spesso dimostratisi infondati, si lasci che nelle carceri italiane spadroneggino i detenuti più violenti, laddove e come l'esponente politico oramai dovrebbe ben sapere, nell'ambito dei penitenziari italiani, nulla accade mai per caso”.