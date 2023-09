YFU Italia ha scelto per il secondo anno San Giovanni d'Andorno per uno scambio interculturale, FOTO

YFU Italia ha scelto per il secondo anno San Giovanni d'Andorno per uno scambio interculturale

Per il secondo anno consecutivo 36 ragazzi della organizzazione YFU Italia (acronimo di Youth for Understanding), organizzazione educativa no profit internazionale di scambio interculturale di diverse nazionalità Norvegia, Finlandia, Estonia, Tailandia, Nuova Zelanda, Germania, Danimarca, Svizzera, Stati Uniti, Australia, Repubblica Ceca ed Equador hanno soggiornato per 2 settimane a San Giovanni.

I ragazzi, di età compresa tra 16 e 18 anni, accompagnati da insegnanti che hanno loro impartito lezioni base di lingua italiana in prospettiva di essere ospitati per un anno presso famiglie che aderiscono al progetto di scambio interculturale per scegliere poi di iscriversi alle varie iniziative culturali, sportive e formative proposte con i vari progetti Erasmus finanziati dalla Unione Europea anche presso il nostro paese.

La struttura alberghiera ha fatto del suo meglio per assecondare le varie esigenze in particolare nell'alimentazione e nelle diverse abitudini derivanti dalle loro origini molto differenti, si è però constatato una buona socializzazione anche con altri ospiti ed hanno apprezzato il luogo un po' fuori mano ma molto attrattivo ed ospitale.

E' stata una piacevole ventata di gioventù in Valle Cervo che grazie alle buone condizioni del tempo e l'accoglienza loro riservata lascerà senz'altro un buon ricordo, sembrava di essere tornati ai tempi di Lega Ambiente Internazionale attiva in Valle Cervo qualche decina di anni fa.