"Storie di Baraggia", il nuovo percorso tra Ricetto e Baraggia

A Candelo un'iniziativa per festeggiare il nuovo percorso tra Ricetto e Baraggia, i cui lavori sono quasi terminati: un itinerario, rinnovato e segnalato grazie a Fondazione BIellezza, che unirà due patrimoni tra storia e natura. L'attività dedicata ai bambini si intitola "Storie di Baraggia": racconti, suoni, mozioni immersi nella natura.

Si tratta di un'iniziativa innovativa, che unisce natura, emozioni e tecnologia: un sistema di cuffie senza fili all'aperto, un'attività multisensoriale che vedrà i bambini totalmente immersi nel racconto. L'Assessore Gabriella Di Lanzo spiega: "Un'attività ideata dal nostro Ufficio Cultura con la collaborazione della Biblioteca e con il patrocinio e la collaborazione dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore; un modo nuovo per avvicinare i bambini alla lettura e al piacere della narrazione, oltre che al verde e all'ambiente naturale intorno a noi" La narrazione sarà a cura di Alessia Salvini, formatrice Family coach Montessori.

Chiude il Sindaco Paolo Gelone: "Vogliamo coinvolgere i cittadini nell'evoluzione turistica e culturale del paese, facendo conoscere sempre di più anche ai candelesi tutta la bellezza che Candelo offre. Questa iniziativa per bambini è un modo per scoprire la Baraggia e per ringraziare Fondazione BIellezza per il nuovo itinerario che sarà pronto prestissimo. Un altro risultato concreto che l'Amministrazione inseguiva da tempo e che abbiamo raggiunto. E presto si aggiungeranno anche altre novità, come il noleggio ebike: un "ecosistema" di servizi e di offerte per un turismo che vuole proporsi in modo serio e strutturato".

Domenica 17 settembre 2023 PROGRAMMA:

ore 10.00, ritrovo presso il parcheggio di Via Castellengo, ai limiti della Baraggia, e passeggiata fino all'Aula Verde;

ore 10.30, indossiamo le cuffie e ascoltiamo il racconto e i nostri cuori, tra tradizioni e fantasia (durata 45 minuti circa)

Iniziativa GRATUITA su prenotazione entro il 15 settembre, ore 12, per bimbi dai 5 agli 8 anni (fino ad esaurimento dei posti disponibili; verrà data priorità nelle iscrizioni ai bambini candelesi).

Si consigliano scarpe comode, acqua e una coperta per stendersi.