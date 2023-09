Lavori alla rete teleriscaldamento, come cambia la viabilità

Per eseguire lavori di allacci alla rete teleriscaldamento da lunedì 11 settembre a sabato 30 settembre, è stata emanata una ordinanza che istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei veicoli che eseguono i lavori nelle seguenti aree:

• via XX Settembre 15 con orario 0,00-24,00 (area occupata 36 mq);

Nel medesimo periodo verrà istituito il divieto d’accesso in via XX Settembre nel tratto tra via Repubblica e via Volpi, per chi percorre via XX Settembre da via Repubblica verso via Italia; e l’obbligo di svolta a sinistra per chi esce da via G. di Valdengo con direzione via XX Settembre.